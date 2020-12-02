الهند تسجل 36604 إصابات جديدة بكورونا

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 10:18 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

سجلت السلطات الصحية في الهند، اليوم الأربعاء، تسجيل 36604 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وفقًا لروسيا اليوم.

 

وبحسب بيانات وزارة الصحة الهندية، ظلت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في أدنى من 50 ألفا لليوم الـ 25 على التوالي، مع تسجيل 36604 إصابات جديدة.

 

ولفتت الصحة الهندية، أن الزيادة في عدد الإصابات كانت أقل من 40 ألفا لليوم الثالث على التوالي، وفقا لإحصاء "رويترز".

 

وكشفت وزارة الصحة الهندية، أن عدد الوفيات زاد بـ 501 ليصل الإجمالي إلى 138122 حالة وفاة.

 

وكان إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد، وصل حاليا إلى 9.5 مليون، لكن العدد اليومي في تناقص منذ بلوغه الذروة في سبتمبر، رغم أن الشهر الماضي شهد موسم احتفالات دينية مزدحما.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الهند إصابات كورونا

أخبار تهمك

نجم الزمالك السابق يتهم حكم مباراة الأهلي والاتحاد السكندري بانحيازه للأحمر

منذ حوالي 5 ساعات

إنتر يبقي على أماله في التأهل الأوروبي وريال مدريد في مأزق

منذ ساعة

عاجل.. الإسماعيلي ينقض على نجم الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

صدمة كبرى لجماهير الزمالك بشأن فرجاني ساسي وبن شرقي

منذ حوالي 5 ساعات

خبير تحكيمي يكشف مدى صحة هدف الأهلي الثاني في شباك الاتحاد السكندري

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة مدوية.. الأهلي يتحرك لخطف فرجاني ساسي من الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. حريق ضخم في جهاز مدينة حدائق أكتوبر

منذ ساعتين و 13 دقيقة

لا تراجع ولا استسلام.. موسيماني يطالب الأهلي بحسم هذه الصفقة

منذ حوالي 13 ساعة

أول تعليق من الزمالك بعد توديع كأس مصر

منذ حوالي 13 ساعة

بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء

منذ حوالي 10 ساعات

كومان يستقر على صفقة برشلونة المقبلة

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة تبادلية بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان بطلها مبابي

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يُفاجيء الخطيب بهذا الطلب

منذ حوالي 11 ساعة

كشف حساب صالح جمعة مع الأهلي بعد رحيله عن القلعة الحمراء

منذ ساعة و 15 دقيقة

تقارير أولية.. إصابة نجم الزمالك بالرابط الصليبي

منذ حوالي 12 ساعة

تعرف على خريطة سقوط الأمطار المتوقعة من الأربعاء إلى الأحد

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

الهند تسجل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تسجيل أكثر 60 ألف إصابة جديدة بكورونا في الهند

قفزة قياسية في إصابات كورونا بالهند

الهند تسجل قفزة كبيرة في الإصابات اليومية بكورونا

الهند تسجل 75 ألف إصابة و1000 حالة وفاة جديدة بكورونا

الهند تسجل ارتفاعًا قياسيًا بمعدل الإصابات بكورونا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:15 ص

عاجل.. حريق ضخم في جهاز مدينة حدائق أكتوبر

بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء

12:47 ص

صدمة كبرى لجماهير الزمالك بشأن فرجاني ساسي وبن شرقي

05:01 ص

كشف حساب صالح جمعة مع الأهلي بعد رحيله عن القلعة الحمراء

09:14 ص

عاجل.. الإسماعيلي ينقض على نجم الأهلي

02:51 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم