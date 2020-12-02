أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاربعاء 2-12-2020

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 10:07 ص
اسعار الخصروات والفاكهة
اسعار الخصروات والفاكهة
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سجلت أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الاربعاء 2-12-2020، استقرار وسط تراجع ملحوظ في سعر كيلو الطماطم بالأسواق.


وقد جاءت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاربعاء 2-12-2020 كالأتى :

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.5 و6.5 جنيه.

البطاطس بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

البصل بين 3 جنيهات و 5.5 جنيه.

الكوسة بين 1.5 و3.5 جنيه.

الفاصوليا بين 3 و4 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و4 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات.

الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

 

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 3 و5 جنيهات.

البرتقال السكري بين 3 و4 جنيهات.

الليمون البلدي بين 2 جنيه و8 جنيهات.

الرمان بين 3 و4 جنيهات.

الجوافة بين 5 و8 جنيهات.

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سعر كيلو الطماطم اسعار الفاكهة اسعار الخضروات

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