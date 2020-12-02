انتداب المعمل الجنائي في حريق جهاز مدينة حدائق أكتوبر

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أمرت النيابة العامة، بأكتوبر، بانتداب المعمل الجنائي، في اندلاع حريق بمكاتب ومعدات جهاز مدينة حدائق أكتوبر، وذلك لحصر الخسائر الناجمة عن الحريق.



وكانت سيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق، دون وقوع أي إصابات.



البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، بلاغا بالواقعة، وعلى الفور تم الدفع بـ6 سيارات إطفاء، وتم محاصرة النيران وإخماد الحريق قبل امتداده، وفرض كردون أمني.



حرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

