انتداب المعمل الجنائي في حريق جهاز مدينة حدائق أكتوبر

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 10:02 ص
بوابة الفجر
إيريني صفوت
Advertisements
أمرت النيابة العامة، بأكتوبر، بانتداب المعمل الجنائي، في اندلاع حريق بمكاتب ومعدات جهاز مدينة حدائق أكتوبر، وذلك لحصر الخسائر الناجمة عن الحريق.

وكانت سيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق، دون وقوع أي إصابات.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، بلاغا بالواقعة، وعلى الفور تم الدفع بـ6 سيارات إطفاء، وتم محاصرة النيران وإخماد الحريق قبل امتداده، وفرض كردون أمني.

حرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
انتداب المعمل الجنائي في حريق جهاز مدينة حدائق أكتوبر
انتداب المعمل الجنائي في حريق جهاز مدينة حدائق أكتوبر
انتداب المعمل الجنائي في حريق جهاز مدينة حدائق أكتوبر
انتداب المعمل الجنائي في حريق جهاز مدينة حدائق أكتوبر

أخبار تهمك

خبير تحكيمي يكشف مدى صحة هدف الأهلي الثاني في شباك الاتحاد السكندري

منذ حوالي 8 ساعات

كومان يستقر على صفقة برشلونة المقبلة

منذ حوالي 4 ساعات

تقارير أولية.. إصابة نجم الزمالك بالرابط الصليبي

منذ حوالي 12 ساعة

كشف حساب صالح جمعة مع الأهلي بعد رحيله عن القلعة الحمراء

منذ ساعة و 16 دقيقة

صفقة تبادلية بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان بطلها مبابي

منذ حوالي 6 ساعات

بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء

منذ حوالي 10 ساعات

إنتر يبقي على أماله في التأهل الأوروبي وريال مدريد في مأزق

منذ ساعة و 6 دقيقة

تعرف على خريطة سقوط الأمطار المتوقعة من الأربعاء إلى الأحد

منذ حوالي 15 ساعة

موسيماني يُفاجيء الخطيب بهذا الطلب

منذ حوالي 11 ساعة

لا تراجع ولا استسلام.. موسيماني يطالب الأهلي بحسم هذه الصفقة

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة مدوية.. الأهلي يتحرك لخطف فرجاني ساسي من الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. حريق ضخم في جهاز مدينة حدائق أكتوبر

منذ ساعتين و 15 دقيقة

صدمة كبرى لجماهير الزمالك بشأن فرجاني ساسي وبن شرقي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الإسماعيلي ينقض على نجم الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

نجم الزمالك السابق يتهم حكم مباراة الأهلي والاتحاد السكندري بانحيازه للأحمر

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من الزمالك بعد توديع كأس مصر

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:15 ص

عاجل.. حريق ضخم في جهاز مدينة حدائق أكتوبر

بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء

12:47 ص

صدمة كبرى لجماهير الزمالك بشأن فرجاني ساسي وبن شرقي

05:01 ص

كشف حساب صالح جمعة مع الأهلي بعد رحيله عن القلعة الحمراء

09:14 ص

عاجل.. الإسماعيلي ينقض على نجم الأهلي

02:51 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم