المؤشرات اليابانية تصل إلى اعلى مستويتها منذ عام 1991

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 09:43 ص
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
Advertisements

أغلق المؤشر نيكي القياسي الياباني عند قمة 29 عاما ونصف العام يوم الأربعاء، مدعوما بآمال في حزمة تحفيز أمريكية وإحراز تقدم على صعيد لقاحات كوفيد-19، لكن المكاسب حدت منها بعض عمليات البيع لجني الأرباح بعد زيادة قوية في نوفمبر.

 

وأغلق نيكي على زيادة 0.05 % عند 26800.98 نقطة، وهو أعلى مستوياته عند الإغلاق منذ أبريل نيسان 1991، ليواصل صعوده الذي أعقب الانتخابات الأمريكية.

 

وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا على زيادة 0.32 بالمئة إلى 1773.97 نقطة، مقتربا من قمة عامين التي لامسها يوم الجمعة.

 

تدعمت المعنويات أيضا بعد أن طرح سياسيون أمريكيون مجموعة من المقترحات بشأن حزمة الإنقاذ المرتبطة بفيروس كورونا بعد خلاف بين الحزبين استمر شهرا.

 

وحد من مكاسب نيكي انخفاض 4.8 بالمئة لسهم ريكروت هولدنجز بعد أن قالت إن مساهميها سيبيعون أسهما في الشركة بقيمة 416.8 مليار ين (أربعة مليارات دولار) لمستثمرين عالميين.

أخبار تهمك

تعرف على خريطة سقوط الأمطار المتوقعة من الأربعاء إلى الأحد

منذ حوالي 15 ساعة

كشف حساب صالح جمعة مع الأهلي بعد رحيله عن القلعة الحمراء

منذ ساعة و 16 دقيقة

بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء

منذ حوالي 10 ساعات

إنتر يبقي على أماله في التأهل الأوروبي وريال مدريد في مأزق

منذ ساعة و 6 دقيقة

صدمة كبرى لجماهير الزمالك بشأن فرجاني ساسي وبن شرقي

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من الزمالك بعد توديع كأس مصر

منذ حوالي 13 ساعة

موسيماني يُفاجيء الخطيب بهذا الطلب

منذ حوالي 11 ساعة

لا تراجع ولا استسلام.. موسيماني يطالب الأهلي بحسم هذه الصفقة

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة مدوية.. الأهلي يتحرك لخطف فرجاني ساسي من الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

نجم الزمالك السابق يتهم حكم مباراة الأهلي والاتحاد السكندري بانحيازه للأحمر

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة تبادلية بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان بطلها مبابي

منذ حوالي 6 ساعات

تقارير أولية.. إصابة نجم الزمالك بالرابط الصليبي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الإسماعيلي ينقض على نجم الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

خبير تحكيمي يكشف مدى صحة هدف الأهلي الثاني في شباك الاتحاد السكندري

منذ حوالي 8 ساعات

كومان يستقر على صفقة برشلونة المقبلة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. حريق ضخم في جهاز مدينة حدائق أكتوبر

منذ ساعتين و 15 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:15 ص

عاجل.. حريق ضخم في جهاز مدينة حدائق أكتوبر

بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء

12:47 ص

صدمة كبرى لجماهير الزمالك بشأن فرجاني ساسي وبن شرقي

05:01 ص

كشف حساب صالح جمعة مع الأهلي بعد رحيله عن القلعة الحمراء

09:14 ص

عاجل.. الإسماعيلي ينقض على نجم الأهلي

02:51 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم