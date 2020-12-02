أمين عام الأطباء: قرار وقف الإجازات غير مدروس ويطالب الوزيرة بإلغائه

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 09:57 ص
بوابة الفجر
منى صموئيل
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قال الدكتور أسامة عبدالحى، الأمين العام لنقابة الأطباء، إن قرار الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بوقف إجازات التفرغ الدراسى للأطباء العاملين بوزارة الصحة، أثناء فترة الماجستير والدكتوراة، إلى جانب الإجازات غير الوجوبية، ومن بينها السفر للخارج، هو قرار غير موفق، ولابد ان تتراجع فيه الوزيرة حفاظًا على الأطباء، وكذلك قوام المنظومة الصحية بمصر.

وأضاف عبدالحى«يمكن أن نتفهم ونتقبل قرار وقف الإجازات للعاملين بمستشفيات الوزارة بالداخل، سواء كانت هذه الإجازات للدراسة أو غيره، لأنهم على قوة العمل الرئيسية فى المنظومة الصحية، لكن العاملين بالخارج ليسوا بنفس الوضع».

واضاف، القرار غير مدروس وعمر الطبيب المصرى ما رفض العمل فكيف نقول لطبيب عائد لتجديد أجازاته لازم ترجع والطبيب لديه التزامات عائلية غاية فى الصعوبة بين التزامه العائلى والتزامه فى عمله والمستشفى الذى يعمل بها هناك وكيف سيحصل على مستحقاته المالية هناك، اطباء مصر فى الخليج العربى هم قوتنا الناعمة وتحويلاتهم من مصادرالعملة الصعبة.


وتابع: «قرار الوزيرة يخير الطبيب العامل بالخارج، والذى يحمل عبء أسرة والتزامات مادية، ومسؤوليات أخرى، بين الاستمرار فى الوفاء بالالتزامات، والاستقالة من الوزارة، أو العودة إلى مصر.

وأوضح «عبدالحى» أن عدد الأطباء المصريين العاملين بالخليج بلغ ٦٠ ألف طبيب، منهم ٥٠ ألفا فى السعودية فقط، وإذا قرر هؤلاء الأطباء العودة وفقا لقرار الوزيرة فهذا يعنى انهيار المنظومة الصحية فى كل دول الخليج، ففى اتصالى بالدكتور محمد العنزى، رئيس الجمعية الكويتية، أخبرنى أن أكثر من ٧٠٪ من الأطباء الوافدين العاملين بالكويت مصريون.

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