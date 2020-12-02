لطفى لبيب ينضم لقائمة أبطال مسلسل "فوبيا" مع فتحي عبد الوهاب

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تعاقد الفنان لطفى لبيب على المشاركة في مسلسل "فوبيا"، وهو بطولة فتحي عبد الوهاب، أحمد فؤاد سليم، طارق عبد العزيز، ميريهان حسين، آيتن عامر، أحمد صفوت، مي القاضي، وهو من تأليف طارق بركات، وإخراج عادل الأعصر.



وفي سياق آخر، يشارك الفنان فتحي عبد الوهاب في السباق الرمضانى المقبل من خلال مسلسل "القاهرة كابول"، وهو بطولة طارق لطفي، خالد الصاوي، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، نور محمود،إخراج

حسام علي، وتأليف عبد الرحيم كمال.



والجدير بالذكر أن آخر أعمال لطفى لبيب الدرامية مشاركته في مسلسل "رجالة البيت"، وهو من إخراج أحمد الجندي، وتأليف أيمن وتار، بطولة أحمد فهمي، أكرم حسني، بيومي فؤاد، ويزو.







