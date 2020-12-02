" ABC" يعلن رغبته في شراء بنك "بلوم مصر "

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 09:39 ص
بوابة الفجر
رويترز
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 قال بنك بلوم اللبناني في بيان يوم الأربعاء إنه يجري محادثات حصرية مع المؤسة العربية المصرفية بالبحرين "بنك ABC"بشأن بيع محتمل لحيازته في بنك بلوم مصر.

وقال البيان إن الطرفين سيبدآن بناء على ذلك مفاوضات بهدف التوصل لاتفاق نهائي، وليس هناك تأكيد على أن أي عملية ستتم.

وقال البيان إن بنك بلوم يمتلك 99.42 بالمئة من رأس المال المساهم في بنك بلوم مصر.

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