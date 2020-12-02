دار الإفتاء: نشر الفضائح الأخلاقية على مواقع التواصل الاجتماعي عَمَلٌ محرَّم شرعًا

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 09:42 ص
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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قالت دار الإفتاء المصرية: "إن نشر الفضائح الأخلاقية على مواقع التواصل الاجتماعي لزيادة التفاعل –تعليقًا أو مشاركةً أو إعجابًا- حول ما نُشِر؛ عَمَلٌ محرَّم شرعًا؛ وهو مُجَرَّم قانونًا، لأن فيه إشاعةً للفاحشة في المجتمع".
وأضافت الدار في فيديو موشن جرافيك أنتجته وحدة الرسوم المتحركة أن هذا الفعل جريمة رتب عليها الشرع الشريف عقوبة عظيمة؛ إضافة لما يحويه هذا النشر بهذه الكيفية من التعارض الكلي مع حَثِّ الشرع الشريف على الستر.
واستشهدت الدار في فيديو الرسوم المتحركة بقول الله تعالى في سورة النور: (إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ).

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