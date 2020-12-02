فتحى عبد الوهاب يبدأ تصوير دوره فى "فوبيا"

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 09:29 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements


يقوم الفنان فتحي عبد الوهاب حاليًا بتصوير مشاهده في مسلسل "فوبيا"، وهو من إخراج عادل الأعصر، من تأليف طارق بركات.

مسلسل "فوبيا" بطولة فتحى عبد الوهاب، آيتن عامر، أحمد صفوت، أحمد فؤاد سليم، طارق عبد العزيز، ميريهان حسين، محسن منصور، دارين حداد، مي القاضي، بهاء ثروت، ناصر سيف.

وفي سياق آخر، يشارك الفنان فتحي عبد الوهاب في السباق الرمضانى المقبل من خلال مسلسل "القاهرة كابول"، وهو بطولة طارق لطفي، خالد الصاوي، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، نور محمود، إخراج حسام علي، وتأليف عبد الرحيم كمال.

أخبار تهمك

إنتر يبقي على أماله في التأهل الأوروبي وريال مدريد في مأزق

منذ ساعة

أول تعليق من الزمالك بعد توديع كأس مصر

منذ حوالي 13 ساعة

لا تراجع ولا استسلام.. موسيماني يطالب الأهلي بحسم هذه الصفقة

منذ حوالي 13 ساعة

موسيماني يُفاجيء الخطيب بهذا الطلب

منذ حوالي 11 ساعة

كشف حساب صالح جمعة مع الأهلي بعد رحيله عن القلعة الحمراء

منذ ساعة و 10 دقيقة

بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء

منذ حوالي 10 ساعات

تعرف على خريطة سقوط الأمطار المتوقعة من الأربعاء إلى الأحد

منذ حوالي 15 ساعة

صفقة تبادلية بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان بطلها مبابي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الإسماعيلي ينقض على نجم الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

صدمة كبرى لجماهير الزمالك بشأن فرجاني ساسي وبن شرقي

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الزمالك السابق يتهم حكم مباراة الأهلي والاتحاد السكندري بانحيازه للأحمر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. حريق ضخم في جهاز مدينة حدائق أكتوبر

منذ ساعتين و 9 دقيقة

خبير تحكيمي يكشف مدى صحة هدف الأهلي الثاني في شباك الاتحاد السكندري

منذ حوالي 8 ساعات

تقارير أولية.. إصابة نجم الزمالك بالرابط الصليبي

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة مدوية.. الأهلي يتحرك لخطف فرجاني ساسي من الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

كومان يستقر على صفقة برشلونة المقبلة

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:15 ص

عاجل.. حريق ضخم في جهاز مدينة حدائق أكتوبر

بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء

12:47 ص

صدمة كبرى لجماهير الزمالك بشأن فرجاني ساسي وبن شرقي

05:01 ص

كشف حساب صالح جمعة مع الأهلي بعد رحيله عن القلعة الحمراء

09:14 ص

عاجل.. الإسماعيلي ينقض على نجم الأهلي

02:51 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم