الولايات المتحدة تسجل وفاة أكثر من 2500 شخص بكورونا

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 09:19 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية في الولايات المتحدة، وفاة أكثر من 2500 شخص خلال الساعات الـ24 الماضية، جراء تفشي فيروس كورونا، في حصيلة يومية هي الأعلى منذ نهاية أبريل.

 

وقد أفادت جامعة "جونز هوبكنز"، بأنه تم تسجيل 2562 حالة وفاة ما يرفع الحصيلة إلى 270532 وفاة منذ بدء تفشي الوباء.

 

ووفقًا لبيانات جامعة "جونز هوبكنز"، ارتفع عدد الإصابات خلال اليوم الماضي، بواقع أكثر من 180 ألف إصابة جديدة، ما يرفع إجمالي الإصابات منذ بدء تفشي الوباء إلى أكثر من 13.7 مليون إصابة حتى الآن.

 

وكانت الولايات المتحدة، تتصدر قائمة الدول الأكثر تضررا من تفشي الوباء.

 

ويخشي الخبراء والمختصون في الولايات المتحدة من ارتفاع حاد في الإصابات بالفيروس بعد أيام من عيد الشكر، نتيجة الاحتفالات والاختلاط الذي قد يفاقم الوضع الوبائي في البلاد.

 

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