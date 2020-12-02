اليوم..تكريم وحيد حامد ومني زكى وكريستوفر هامبتون بمهرجان القاهرة السينمائي

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 09:20 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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ينطلق اليوم حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 42 وسيشهد الحفل تكريم النجمة منى زكي، والسيناريست الكبير وحيد حامد، والسيناريست البريطاني كريستوفر هامبتون.


وسيُعرض ضمن حفل الافتتاح فيلم "الأب - The Father"، وذلك بحضور عدد من صناعه، والفيلم من إنتاج المملكة المتحدة وفرنسا، ويعد التجربة الأولى في السينما لمخرجه الكاتب الروائي والمسرحي الفرنسي فلوريان زيلر.

وتدور أحداث الفيلم، حول أب مسن يرفض الاعتراف بتقدمه في العمر، ولا يقبل المساعدات التي تقدمها له ابنته، وتكون المعضلة الأكبر عندما يبدأ شعوره يهتز بالأشخاص والعالم من حوله، ومن المقرر أن تستمر فعاليات المهرجان إلى يوم 10 ديسمبر المقبل.

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