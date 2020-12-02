تعرف على ترتيب مجموعة ليفربول في دوري أبطال أوروبا

حقق فريق ليفربول الإنجليزي، الفوز على نظيره أياكس الهولندي، بهدف دون رد، مساء أمس الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.









ورفع ليفربول الإنجليزي رصيده من النقاط إلى 12 نقطة محتلا صدارة جدول ترتيب مجموعته، وضمن الريدز تأهله إلى دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.









وجاء ترتيب مجموعة ليفربول كالتالي:









1- ليفربول برصيد 12 نقطة

2- اتالانتا برصيد 8 نقاط

3- أياكس برصيد 7 نقاط

4- ميتييلاند برصيد نقطة واحدة









جدير بالذكر أن فريق ليفربول الإنجليزي الذي يتواجد ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، سيواجه ميتييلاند في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء المقبل الموافق التاسع من شهر ديسمبر الجاري.



