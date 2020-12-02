تعرف على ترتيب مجموعة ليفربول في دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 08:30 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
Advertisements
حقق فريق ليفربول الإنجليزي، الفوز على نظيره أياكس الهولندي، بهدف دون رد، مساء أمس الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.


ورفع ليفربول الإنجليزي رصيده من النقاط إلى 12 نقطة محتلا صدارة جدول ترتيب مجموعته، وضمن الريدز تأهله إلى دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.


وجاء ترتيب مجموعة ليفربول كالتالي:


1- ليفربول برصيد 12 نقطة
2- اتالانتا برصيد 8 نقاط
3- أياكس برصيد 7 نقاط
4- ميتييلاند برصيد نقطة واحدة


جدير بالذكر أن فريق ليفربول الإنجليزي الذي يتواجد ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، سيواجه ميتييلاند في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء المقبل الموافق التاسع من شهر ديسمبر الجاري.

أخبار تهمك

كومان يستقر على صفقة برشلونة المقبلة

منذ ساعتين و 37 دقيقة

لا تراجع ولا استسلام.. موسيماني يطالب الأهلي بحسم هذه الصفقة

منذ حوالي 12 ساعة

صدمة كبرى لجماهير الزمالك بشأن فرجاني ساسي وبن شرقي

منذ حوالي 4 ساعات

تقارير أولية.. إصابة نجم الزمالك بالرابط الصليبي

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة مدوية.. الأهلي يتحرك لخطف فرجاني ساسي من الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

رغم الـ80 مليون جنيه.. الأهلي يرفض رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 20 ساعة

خبير تحكيمي يكشف مدى صحة هدف الأهلي الثاني في شباك الاتحاد السكندري

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الإسماعيلي ينقض على نجم الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

مجدي عبد العاطي يوجه رسالة خاصةً إلى مصطفى محمد

منذ أقل من ساعتين

نجم الزمالك السابق يتهم حكم مباراة الأهلي والاتحاد السكندري بانحيازه للأحمر

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من الزمالك بعد توديع كأس مصر

منذ حوالي 12 ساعة

تعرف على خريطة سقوط الأمطار المتوقعة من الأربعاء إلى الأحد

منذ حوالي 14 ساعة

بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء

منذ حوالي 9 ساعات

صفقة تبادلية بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان بطلها مبابي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الكشف عن موعد ظهور قميص الأهلي الجديد ومفاجأة بسبب مونديال الأندية

منذ حوالي 19 ساعة

موسيماني يُفاجيء الخطيب بهذا الطلب

منذ حوالي 10 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:47 ص

بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء

صدمة كبرى لجماهير الزمالك بشأن فرجاني ساسي وبن شرقي

05:01 ص

عاجل.. الإسماعيلي ينقض على نجم الأهلي

02:51 م

صفقة تبادلية بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان بطلها مبابي

04:42 ص

كومان يستقر على صفقة برشلونة المقبلة

06:41 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم