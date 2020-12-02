فعاليات الدورة التدريبية الأولى للإسعافات الأولية بجامعة حلوان

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 09:08 ص
بوابة الفجر
أية حمروشي
Advertisements


انتهت فعاليات الدورة التدريبية الأولى للإسعافات الأولية بجامعة حلوان، والتي نظمتها إدارة النشاط الاجتماعي بالادارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التمريض، جاء ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان والأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

و افتتحت الدورة التدريبية الأولى الأستاذة الدكتورة سحر شفيق وكيل كلية التمريض لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة حيث استهدفت الدورة التعريف بالإسعافات الأولية وأهدافها والتعرف على سبل التعامل بالطرق الصحيحة في الحالات الطارئة وزيادة الوعي بأهمية الإسعافات الأولية التي يمكن تطبيقها بالمنزل وفِي الأماكن العامة والتي من شأنها أن تمنع مضاعفة الحالة لدى المصاب، وقد أوضح المدربين أفضل الوسائل الإيضاحية والتدريبية، وذلك في مجالات: النزيف والكسور، والتعامل مع مريض السكري، والإنعاش القلبي.

شارك في الدورة عدد كبير من طلاب كليات الجامعة المختلفة مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية ومراعاة التباعد بين المشاركين، الذين تلقوا تدريبات مكثفة على إجراء الإسعافات الأولية في حالات الحوادث والكوارث.

وفي ختام الدورة التدريبية تم تسليم شهادات للمشاركين الذين عبروا عن سعادتهم للإلتحاق بمثل هذه الدورات التي تستهدف رفع مستوى الوعي في مجال الدورات الإسعافية وذلك تحت إشراف الأستاذ راشد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب والأستاذ عصام زكي مدير إدارة النشاط الاجتماعي بالجامعة.

هذا وسيتم عقد الدورة التدريبية الثانية عن الإسعافات الأولية لطلاب جامعة حلوان وذلك يوم الأحد الموافق ١٣ ديسمبر ٢٠٢٠ وحتى ١٧ ديسمبر ٢٠٢٠.

فعاليات الدورة التدريبية الأولى للإسعافات الأولية بجامعة حلوان
فعاليات الدورة التدريبية الأولى للإسعافات الأولية بجامعة حلوان
فعاليات الدورة التدريبية الأولى للإسعافات الأولية بجامعة حلوان
فعاليات الدورة التدريبية الأولى للإسعافات الأولية بجامعة حلوان

أخبار تهمك

موسيماني يُفاجيء الخطيب بهذا الطلب

منذ حوالي 11 ساعة

تعرف على خريطة سقوط الأمطار المتوقعة من الأربعاء إلى الأحد

منذ حوالي 15 ساعة

نجم الزمالك السابق يتهم حكم مباراة الأهلي والاتحاد السكندري بانحيازه للأحمر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الإسماعيلي ينقض على نجم الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

تقارير أولية.. إصابة نجم الزمالك بالرابط الصليبي

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة مدوية.. الأهلي يتحرك لخطف فرجاني ساسي من الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

كومان يستقر على صفقة برشلونة المقبلة

منذ حوالي 4 ساعات

لا تراجع ولا استسلام.. موسيماني يطالب الأهلي بحسم هذه الصفقة

منذ حوالي 13 ساعة

بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء

منذ حوالي 10 ساعات

كشف حساب صالح جمعة مع الأهلي بعد رحيله عن القلعة الحمراء

منذ ساعة و 11 دقيقة

إنتر يبقي على أماله في التأهل الأوروبي وريال مدريد في مأزق

منذ ساعة

عاجل.. حريق ضخم في جهاز مدينة حدائق أكتوبر

منذ ساعتين و 9 دقيقة

خبير تحكيمي يكشف مدى صحة هدف الأهلي الثاني في شباك الاتحاد السكندري

منذ حوالي 8 ساعات

صفقة تبادلية بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان بطلها مبابي

منذ حوالي 6 ساعات

صدمة كبرى لجماهير الزمالك بشأن فرجاني ساسي وبن شرقي

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من الزمالك بعد توديع كأس مصر

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:15 ص

عاجل.. حريق ضخم في جهاز مدينة حدائق أكتوبر

بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء

12:47 ص

صدمة كبرى لجماهير الزمالك بشأن فرجاني ساسي وبن شرقي

05:01 ص

كشف حساب صالح جمعة مع الأهلي بعد رحيله عن القلعة الحمراء

09:14 ص

عاجل.. الإسماعيلي ينقض على نجم الأهلي

02:51 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم