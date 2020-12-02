أسعار اللحوم اليوم الاربعاء 2-12-2020 تبدأ من 90 جنيه للكيلو
سجلت أسعار اللحوم استقرار اليوم الاربعاء 2-12-2020، حيث وتراوح سعر الكيلو البتلو ما بين ٩٠ إلى ١٨٠جنيهًا للحوم البلدي و المستوردة.
سجلت
أسعار اللحوم الكندوز 110-165جنيها
وسجل السجق البلدى 110-140 جنيها الكيلو
البرجر اللحم البلدى 120-140 جنيها الكيلو
وسجل
اللحم المفروم العادي 110-125جنيها الكيلو
والكبدة
البلدى بين 110-140 جنيها الكيلو
أسعار البفتيك و الاستيك كندوز 120-140جنيها فى
الكيلو
أسعار الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها
و
اللحوم الضأن بين 120-140.جنيها اللحم الجملي 90-100 جنيها للكيلو.
أسعار
اللحوم المستوردة
وبلغ سعر كيلو اللحوم المستوردة نحو 56 جنيه لكيلو اللحم المفروم، و84 جنيه لكيلو الريش الاسترالي، و100 جنيه
لكيلو لحم البرازيلي، و85 جنيه لكيلو
اللحم السوداني.
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