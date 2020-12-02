أسعار اللحوم اليوم الاربعاء 2-12-2020 تبدأ من 90 جنيه للكيلو

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 09:02 ص
بوابة الفجر
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سجلت أسعار اللحوم استقرار اليوم الاربعاء 2-12-2020، حيث  وتراوح سعر الكيلو البتلو ما بين ٩٠ إلى ١٨٠جنيهًا للحوم البلدي و المستوردة.

 

أولا أسعار اللحوم البلد ي:

سجلت أسعار اللحوم الكندوز 110-165جنيها

 وسجل السجق البلدى 110-140 جنيها الكيلو

 البرجر اللحم البلدى 120-140 جنيها الكيلو

وسجل اللحم المفروم العادي 110-125جنيها الكيلو

 والكبدة  البلدى  بين 110-140 جنيها الكيلو

أسعار  البفتيك و الاستيك كندوز 120-140جنيها فى الكيلو

أسعار  الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها

و اللحوم الضأن بين 120-140.جنيها اللحم الجملي 90-100  جنيها للكيلو.

 

أسعار اللحوم المستوردة

 

وبلغ سعر كيلو اللحوم المستوردة نحو 56 جنيه لكيلو اللحم المفروم،  و84 جنيه لكيلو الريش الاسترالي، و100 جنيه لكيلو لحم البرازيلي،  و85 جنيه لكيلو اللحم السوداني.

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