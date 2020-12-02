بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء ، شبورة مائية و طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، بينما يكون الطقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية والرياح معتدلة، فيما يميل الطقس للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، و يسود البلاد طقس دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة.



وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد يسودها طقس مائل للدفء على شمال، دافئ على جنوب الصعيد وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة .



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة بمحافظات الجمهورية :



درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 14 والعظمى 21



درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 13 والعظمى 21



درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 13 والعظمى 21



درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 12 والعظمى 21



درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 21



درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 13 والعظمى 21



درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 11 والعظمى 18



درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 12 والعظمى 24



درجات الحرارة فى نخل الصغرى 03 والعظمى 20



درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 17 والعظمى 24



درجات الحرارة فى طابا الصغرى 12 والعظمى 21



درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 02 والعظمى 15



درجات الحرارة فى الطور الصغرى 12 والعظمى 23



درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 16 والعظمى 25



درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 14 والعظمى 26



درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 15 والعظمى 25



درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 11 والعظمى 21



درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 11 والعظمى 21



درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 09 والعظمى 22



درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 11 والعظمى 22



درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 11 والعظمى 22



درجات الحرارة فى قنا الصغرى 10 والعظمى 23



درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 10 والعظمى 24



درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 12 والعظمى 25