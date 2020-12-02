أمن الدقهلية يكشف غموض خطف طفل علي يد زوج جدته وطلب 700 ألف جنيه

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نجحت الأجهزة الأمنية في محافظة الدقهلية في كشف لغز تغيب طفل في العقد الأول من عمره خطفه زوج جدته لطلب فدية 700 ألف جنيه لسداد ديونه بعد خلافات معها وتزوجه بأخري.



تلقي اللواء رأفت بعد الباعث مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مصطفي كمال مدير مباحث الدقهلية يفيد بتحرير امين شرطة علي م ع ا 33 سنه محضرا يفيد بغياب ابنه آدم 8 سنوات، تلميذ بالصف الثاني الابتدائي ومقيم بقرية اتميده، وإتهم زوج جدة الطفل محمد م ا ا، 55 سنه نجار مسلح بإختطافه، وطلب مبلغ 700 ألف جنيها.



علي الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة المقدم أحمد فريد رئيس مباحث ميت عمر ومعاونية وقوة مرافثه لهم وبإشراف مباشر من مدير مباحث الدقهلية ومدي مباحث مديرية الأمن وتم ضبط المتهم وتبين انه متزوج من اخري سلوي ع ا" ومقيم معها بقرية القيطون



وبسؤاله أكد قيامه بخطف الطفل لخلافات مع زوجته جدة الطفل لقيامها باستغلال سفره بالخارج وتحويل المبالغ الماليه لها بشراء عقارات وتسجيلها بإسمها وحين العودة رفضت ردها له، بعد ان استدان ولم يتمكن من السداد لمبلغ 700 ألف الذي أقر بطلبه منها لإطلاق سراح الطفل



وبتكثيف التحريات تبين أن المتهم ومعه صديقه " ابو زيد س م " نجار ومقيم كفر هجرسي استدرجا الطفل من أمام مدرسته، وانتقلا به بمنزل الزوجة الثانية في القيطون كرهينة، وتم طلب المبلغ للضغط علي جدة الطفل وتوفير المبلغ المالي



وتحرر عن ذلك المحضر الازم للعرض علي النيابة ومباشرة التحقيقات مع المتهمين الثلاثة زوج الجده وزوجته الثانية وصديقه، وتم تسليم الطفل لوالده.

