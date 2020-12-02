أسعار العملات العربية في جميع البنوك المصرية اليوم الأربعاء 2-12-2020

شهدت أسعار صرف العملات العربية من ريال سعودي ودرهم إماراتي ودينار كويتي استقرار في تعاملات البنوك المصرية اليوم الاربعاء2-12-2020.





ويستعرض موقع "الفجر" من خلال التقرير التالي أسعار العملات العربية المختلفة مقابل الجنيه في البنوك المصري اليوم ا2-12-2020.

سعر صرف الريال السعودي اليوم الاربعاء2-12-2020:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.15 جنيه للشراء .

4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.07 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع .

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.07 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.06 جنيه للشراء

4.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.09 جنيه للشراء

4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.06 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس

4.14 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

4.08 جنيه للشراء

4.18 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي اليوم الاربعاء2-12-2020:

سعر صرف الدينار الكويتي فى المصرف المتحد

حقق سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد 47.45 جنيه للشراء، و51.14 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك الإسكندرية

وبلغ سعر الدينار الكويتي فى بنك الإسكندرية 47.41 جنيه للشراء، و51.11 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي فى بنك كريدي أجريكول :

وبلغ سعر الدينار الكويتي فى بنك كريدي أجريكول 47.98 جنيه للشراء، و51.35 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتي فى بنك عوده

ووصل سعر الدينار الكويتى فى بنك عوده مع بداية التعاملات الصباحية إلى 50.06 جنيه للشراء، و51.71 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلي الكويتى اليوم الخميس 26-11-2020 :

بلغت مستويات صرف الدينار الكويتى فى البنك الأهلي الكويتى 50.29 جنيه للشراء، و51.14 جنيه للبيع

سعر صرف الدرهم الأماراتي اليوم الاربعاء2-12-2020 :

بنك الإسكندرية

ووصل في بنك الإسكندرية 4.22 جنيه للشراء و 4.27 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المصري الخليجي 4.23 جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع.

بنك عوده

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك عودة 4.25 جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع.

البنك العربي الافريقي الدولي

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك العربي الافريقي الدولي 4.20 جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع.

بنك بلوم

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك بلوم 4.25 جنيه للشراء و 4.27 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في المصرف العربي الدولي 4.24 جنيه للشراء و 4.27 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس 4.17 جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبي