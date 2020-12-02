عاجل.. حريق ضخم في جهاز مدينة حدائق أكتوبر
الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 08:15 ص
Advertisements
اندلع قبل قليل، حريق ضخم في جهاز مدينة حدائق أكتوبر، ودفعت قوات الحماية المدنية بـ6 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.
كانت إدارة الحماية المدنية بالجيزة قد تلقت بلاغا يفيد باندلاع ضخم، في عدد من الكرافانات الخشبية بجهاز مدينة حدائق أكتوبر، وعلى الفور دفع اللوء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ6 سيارات إطفاء لإخماد النيران والسيطرة على الحريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا