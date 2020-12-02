اسعار الذهب تستقر في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 2-12-2020

سجلت اسعار الذهب في مصر من مختلف العيارات استقرار اليوم الاربعاء 2-12-2020، بعد ارتفاعات مفاجئة حققها المعدن الأصفر بقيمة 6 جنيه للجرام في تعاملات الأمس.

أسعار الذهب في بدية تعاملات اليوم الاربعاء 2-12-2020 :

واستقرت اسعار الذهب في مصر اليوم الاربعاء 2-12-2020 :حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم إلى 783 جنيهًا مقابل 797 جنيهًا، وبلغ سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 671 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 895 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6264 جنيهًا.