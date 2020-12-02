اسعار الدولار اليوم الاربعاء 2-12-2020
الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 07:53 ص
الفجر الاقتصادي
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واستقر سعر الدولار في بنكي القاهرة، والعربي
الأفريقي عند 15.60 جنيه للشراء، و15.70
جنيه للبيع، كما اسقر سعر الدولار في بنوك قناة السويس، وكريدي أجريكول، والبركة،
والتجاري الدولي، والإسكندرية، والتعمير والإسكان، ومصرف أبوظبي الإسلامي عند
15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، وحقق سعر
الدولار ثباتا في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.
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