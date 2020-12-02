الفجر الفني مشاهير الفجر الفني نتالي بورتمان تكشف عن كواليس تصويرها لـ THOR بأستراليا الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 06:27 ص أحمد جمال أحمد Advertisements Advertisements أخبار تهمك موسيماني يُفاجيء الخطيب بهذا الطلب منذ حوالي 9 ساعات بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء منذ حوالي 7 ساعات صدمة كبرى لجماهير الزمالك بشأن فرجاني ساسي وبن شرقي منذ ساعتين و 47 دقيقة رغم الـ80 مليون جنيه.. الأهلي يرفض رحيل نجم الفريق منذ حوالي 18 ساعة صفقة تبادلية بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان بطلها مبابي منذ حوالي 3 ساعات أول تعليق من الزمالك بعد توديع كأس مصر منذ حوالي 10 ساعة عاجل.. الكشف عن موعد ظهور قميص الأهلي الجديد ومفاجأة بسبب مونديال الأندية منذ حوالي 18 ساعة عاجل.. الإسماعيلي ينقض على نجم الأهلي منذ حوالي 17 ساعة نجم الزمالك السابق يتهم حكم مباراة الأهلي والاتحاد السكندري بانحيازه للأحمر منذ ساعتين و 26 دقيقة تقارير أولية.. إصابة نجم الزمالك بالرابط الصليبي منذ حوالي 10 ساعات تعرف على خريطة سقوط الأمطار المتوقعة من الأربعاء إلى الأحد منذ حوالي 12 ساعة خبير تحكيمي يكشف مدى صحة هدف الأهلي الثاني في شباك الاتحاد السكندري منذ حوالي 5 ساعات كومان يستقر على صفقة برشلونة المقبلة منذ ساعة و 7 دقيقة مفاجأة مدوية.. الأهلي يتحرك لخطف فرجاني ساسي من الزمالك منذ حوالي 7 ساعات لا تراجع ولا استسلام.. موسيماني يطالب الأهلي بحسم هذه الصفقة منذ حوالي 11 ساعة خاص - وكيل فرجاني ساسي يكشف حقيقة رحيله عن الزمالك منذ حوالي 8 ساعات