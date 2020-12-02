حمو بيكا: مش عاوز لما أخلف ابني يطلع يلاقيني في السجن





وقال: مراتي حامل أنا مش مؤذي، وحصل لي مشكلة كبيرة قبل كده بسبب حفلة وربنا نجاني منها، أنا مش خايف من الحبس، بس أنا ومش عاوز أخلف ابن يلاقيني في السجن، ده مايرضيش ربنا".



وتابع: "وكل ده عشان قلت أنا عاوز أشتغل، أعترف أنني كنت مخطئ، والكل يخطئ، وأنا اعتذرت في أكثر من مرة.

أكد مطرب المهرجانات حمو بيكا، "أنه لم يتسبب في إيذاء أحد، من جمهوره وأن أغانيه ليس بها أي شيء يخدش الحياء، مشيرًا إلى أنه لو أقدم على هذا الفعل لكان تعرض للسجن.وأضاف خلال لقائه في برنامج" صبايا الخير "مع الإعلامية ريهام سعيد، عبر الشاشة النهار" أنه لا يخاف من السجن لكنه لا يريد أن يدخله لأنه حريص على والده ووالدته وأسرته.