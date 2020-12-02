"بالنبط العريض" لحسين الجسمي تحقق أرقاما قياسية في 3 أشهر





لاقت أغنية "بالنبط العريض" للمطرب حسين الجسمي، نجاحاً كبيراً بعد طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير بوتيوب، والتي كانت تريند لعدة أسابيع بعد طرحها.وصلت أغنية بالنبط العريض لنسبة مشاهدة تصل إلى 305 مليون مشاهدة في 3 أشهر على طرحها،عبر موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب.أغنية بالنبط العريض من ألحان حسين الجسمي، وكلمات أيمن بهجت قمر وتوزيع توما، وذلك بعدما أصبحت الأغنية لدى الجمهور ضمن أغانيهم المفضلة خلال هذه الفترة، وكذلك على مواقع التواصل الاجتماعى.