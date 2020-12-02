صلاح عبد الله يذكر واقعة طريفة في خطوبته

ذكر الفنان صلاح عبد الله واقعة طريفة في خطوبته قائلًا : لما جيت أتقدم لمراتي حمايا قلي إنت ممثل فين ؟ قلتله في (سنبل بعد المليون) وأنا الي نزلت على سلم الطيارة في المسلسل في شرم الشيخ وقلت لبيك اللهم لبيك لما فكرتها السعودية ومصر كلها ضحكت".





وتابع خلال حوراه فى برنامج "كلمة أخيرة" مع لميس الحديدى، على قناة ONE: : "لكن حمايا وقتها ماضحكش وبص لمراتي فيما معناه كان بيسالها بنظرة عينه كده مين ده إيه الي إنتي جايباه ده ؟ إنتي متأكده ؟!".