صلاح عبد الله يذكر واقعة طريفة في خطوبته

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 05:04 ص
بوابة الفجر
Advertisements
ذكر الفنان صلاح عبد الله واقعة طريفة في خطوبته قائلًا:  لما جيت أتقدم لمراتي حمايا قلي إنت ممثل فين ؟ قلتله في  (سنبل بعد المليون)  وأنا الي نزلت على سلم الطيارة في المسلسل في شرم الشيخ  وقلت لبيك اللهم لبيك لما فكرتها السعودية ومصر كلها ضحكت".

وتابع خلال حوراه فى برنامج "كلمة أخيرة" مع لميس الحديدى، على قناة ONE::  "لكن حمايا وقتها ماضحكش وبص لمراتي  فيما معناه كان بيسالها بنظرة عينه كده مين ده إيه الي إنتي جايباه ده ؟  إنتي متأكده ؟!".

أخبار تهمك

تقارير أولية.. إصابة نجم الزمالك بالرابط الصليبي

منذ حوالي 8 ساعات

صدمة كبرى لجماهير الزمالك بشأن فرجاني ساسي وبن شرقي

منذ أقل من ساعة

نجم الزمالك السابق يتهم حكم مباراة الأهلي والاتحاد السكندري بانحيازه للأحمر

منذ نصف ساعة

بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الإسماعيلي ينقض على نجم الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

موسيماني يُفاجيء الخطيب بهذا الطلب

منذ حوالي 7 ساعات

خبير تحكيمي يكشف مدى صحة هدف الأهلي الثاني في شباك الاتحاد السكندري

منذ حوالي 4 ساعات

لا تراجع ولا استسلام.. موسيماني يطالب الأهلي بحسم هذه الصفقة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الكشف عن موعد ظهور قميص الأهلي الجديد ومفاجأة بسبب مونديال الأندية

منذ حوالي 16 ساعة

خاص - وكيل فرجاني ساسي يكشف حقيقة رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

وقف العمل باتحاد المهن الطبية الخميس المقبل لظهور إصابات كورونا بين الموظفين

منذ حوالي 11 ساعة

صفقة تبادلية بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان بطلها مبابي

منذ ساعة و 9 دقيقة

أول تعليق من الزمالك بعد توديع كأس مصر

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة مدوية.. الأهلي يتحرك لخطف فرجاني ساسي من الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على خريطة سقوط الأمطار المتوقعة من الأربعاء إلى الأحد

منذ حوالي 10 ساعة

رغم الـ80 مليون جنيه.. الأهلي يرفض رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 16 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:47 ص

بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء

صدمة كبرى لجماهير الزمالك بشأن فرجاني ساسي وبن شرقي

05:01 ص

صفقة تبادلية بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان بطلها مبابي

04:42 ص

عاجل.. الإسماعيلي ينقض على نجم الأهلي

02:51 م

موسيماني يُفاجيء الخطيب بهذا الطلب

11:06 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم