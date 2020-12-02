تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام باريس سان جيرمان

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 07:50 ص
بوابة الفجر
أميرة فطيم
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يستعد مانشستر يونايتد لمباراة قوية أمام فريق باريس سان جيرمان، مساء اليوم الأربعاء الموافق 2 ديسمبر الجاري، على ملعب أولد ترافورد، في إطار مباريات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.


ومن المقرر أن ينطلق اللقاء في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت السعودية، والساعة الثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات، والساعة الثامنة بتوقيت جرينتش.


ويسعى اليونايتد لتحقيق نتيجة إيجابية أمام سان جيرمان للاقتراب من التأهل إلى دور الـ16، ومواصلة سلسلة الفوز التي كان آخرها تحقيقة فوزا ثمينا في الجولة الماضية على فريق إسطنبول باشاك شهير برباعية مقابل هدف.


ويعتلي مانشستر يونايتد صدارة جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط، بينما يتواجد سان جيرمان في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف عن لايبزيج الألماني صاحب المركز الثالث.


وفيما يلي التشكيل المتوقع لمانشستر بونايتد في مواجهة باريس سان جيرمان:-

حراسة المرمى: دافيد دي خيا

خط الدفاع: هاري ماجواير، أليكس تيليس، تيموثي فوسو مينساه، فيكتور لينديلوف

خط الوسط: بول بوجبا، نيمانيا ماتيتش

خط الوسط الهجومي: برونو فيرنانديش، أنتوني مارسيال، ماركوس راشفورد

خط الهجوم: إدينسون كافاني

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