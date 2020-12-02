كومان يستقر على صفقة برشلونة المقبلة

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة توصل إلى اتفاق مع مسئولي برشلونة بشأن إحدى الصفقات في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن كومان اتفق مع الأمانة الفنية في برشلونة على تعويض جيرارد بيكي نجم دفاع برشلونة في يناير المقبل بالتعاقد مع لاعب جديد.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن بيكي يعاني من إصابة قوية في الركبة ستبعده عن الملاعب من 3 إلى 5 أشهر على الأقل.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن الأولوية لإريك جارسيا نجم دفاع مانشستر سيتي لكن طلبات ناديه لا تزال غير قابلة للتنفيذ حتى الآن.





ونوهت الصحيفة الإسبانية أنه على الرغم من ظهور أوسكار مينجويزا بآداء جيد مؤخرًا مع برشلونة لكن يتمسك كومان بتحرك الإدارة الكتالونية نحو التعاقد مع لاعب جديد في الدفاع.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن الأسماء الأخرى المدرجة على لائحة دعم دفاع برشلونة : شكودران موستافي نجم آرسنال وأنطونيو روديجر نجم تشيلسي.





وألمحت الصحيفة الإسبانية أنه لا يمكن استبعاد عودة جان كلير توديبو المعار إلى بنفيكا على الرغم من أن كومان لا يثق به.