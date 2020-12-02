ميدو يطالب بإجراء انتخابات عاجلة في نادي الزمالك

طالب الإعلامي أحمد حسام، بضرورة إجراء انتخابات عاجلة في نادي الزمالك، لانتخاب مجلس إدارة جديد بعد رحيل مرتضى منصور.

وأكد ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أن الحل الأمثل لاستقرار نادي الزمالك، هو إجراء انتخابات عاجلة خلال 45 يوم.

وتابع، "اللجنة المؤقتة برئاسة أحمد البكري، المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك، تم تعيينها بناءً على اللائحة "الثانية" التي أقرها مرتضى منصور".

وواصل، "خسارة الزمالك لقب دوري أبطال إفريقيا كانت مؤلمة بالنسبة لي كزمالكاوي، ولا أعلم لماذا الزمالك هو النادي الوحيد المكتوب عليه أن يعيش دائمًا مثل تلك الأزمات".

وأشار إلى أن جمهور الزمالك لا يستحق أن يدخل ناديه النفق المظلم مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، موضحا أنه لديه عَشَم كبير في مسؤولي الدولة للحفاظ على القلعة البيضاء، وإبعاده عن الدخول في هذه السيناريوهات مجددا.

واستكمل، "الأهلي كان أفضل فنيًا خلال مباراة السوبر التي فاز بها الزمالك في الإمارات، ولكن توابع ما بعد الهزيمة كانت هادئة داخل جُدران الفريق عكس ما يحدث في التوقيت الحالي".

وأوضح أن الأهلي لديه ميزة يتمتع بها مُنذ سنوات طويلة، وهو أنه يستطيع الخروج من الأزمات بأسرع وأفضل شكل ممكن.