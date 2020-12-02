ميدو يطالب بإجراء انتخابات عاجلة في نادي الزمالك

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 06:20 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
Advertisements

طالب الإعلامي أحمد حسام، بضرورة إجراء انتخابات عاجلة في نادي الزمالك، لانتخاب مجلس إدارة جديد بعد رحيل مرتضى منصور.

 

وأكد ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أن الحل الأمثل لاستقرار نادي الزمالك، هو إجراء انتخابات عاجلة خلال 45 يوم.

 

وتابع، "اللجنة المؤقتة برئاسة أحمد البكري، المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك، تم تعيينها بناءً على اللائحة "الثانية" التي أقرها مرتضى منصور".

 

وواصل، "خسارة الزمالك لقب دوري أبطال إفريقيا كانت مؤلمة بالنسبة لي كزمالكاوي، ولا أعلم لماذا الزمالك هو النادي الوحيد المكتوب عليه أن يعيش دائمًا مثل تلك الأزمات".

 

وأشار إلى أن جمهور الزمالك لا يستحق أن يدخل ناديه النفق المظلم مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، موضحا أنه لديه عَشَم كبير في مسؤولي الدولة للحفاظ على القلعة البيضاء، وإبعاده عن الدخول في هذه السيناريوهات مجددا.

 

واستكمل، "الأهلي كان أفضل فنيًا خلال مباراة السوبر التي فاز بها الزمالك في الإمارات، ولكن توابع ما بعد الهزيمة كانت هادئة داخل جُدران الفريق عكس ما يحدث في التوقيت الحالي".

 

وأوضح أن الأهلي لديه ميزة يتمتع بها مُنذ سنوات طويلة، وهو أنه يستطيع الخروج من الأزمات بأسرع وأفضل شكل ممكن.

أخبار تهمك

صدمة كبرى لجماهير الزمالك بشأن فرجاني ساسي وبن شرقي

منذ ساعتين و 22 دقيقة

موسيماني يُفاجيء الخطيب بهذا الطلب

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على خريطة سقوط الأمطار المتوقعة من الأربعاء إلى الأحد

منذ حوالي 12 ساعة

لا تراجع ولا استسلام.. موسيماني يطالب الأهلي بحسم هذه الصفقة

منذ حوالي 10 ساعة

خاص - وكيل فرجاني ساسي يكشف حقيقة رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

ميدو يفجرها: بن شرقي طلب الرحيل عن الزمالك

منذ ساعة و 23 دقيقة

تقارير أولية.. إصابة نجم الزمالك بالرابط الصليبي

منذ حوالي 9 ساعات

كومان يستقر على صفقة برشلونة المقبلة

منذ 42 دقيقة

عاجل.. الإسماعيلي ينقض على نجم الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

صفقة تبادلية بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان بطلها مبابي

منذ ساعتين و 41 دقيقة

خبير تحكيمي يكشف مدى صحة هدف الأهلي الثاني في شباك الاتحاد السكندري

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الزمالك السابق يتهم حكم مباراة الأهلي والاتحاد السكندري بانحيازه للأحمر

منذ ساعتين

رغم الـ80 مليون جنيه.. الأهلي يرفض رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 18 ساعة

بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء

منذ حوالي 7 ساعات

أول تعليق من الزمالك بعد توديع كأس مصر

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة مدوية.. الأهلي يتحرك لخطف فرجاني ساسي من الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:47 ص

بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء

صدمة كبرى لجماهير الزمالك بشأن فرجاني ساسي وبن شرقي

05:01 ص

صفقة تبادلية بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان بطلها مبابي

04:42 ص

عاجل.. الإسماعيلي ينقض على نجم الأهلي

02:51 م

موسيماني يُفاجيء الخطيب بهذا الطلب

11:06 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم