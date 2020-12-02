ميدو يفجرها: بن شرقي طلب الرحيل عن الزمالك

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 06:00 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أوضح الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن المحترف المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قام بإحضار وكيله إلى القلعة البيضاء، قبل مواجهة طلائع الجيش بيومين من أجل طلب الرحيل.

 

وأشار ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، إلى أن تصرف بن شرقي غير مقبول شكلًا وموضوعًا.

 

وتابع، "إذا كان أحد اللاعبين الأساسيين والذين يعدون من أهم عناصر الفريق بنادي الزمالك "قلبه وعقله" ليسا مع الفريق، فلابد أن يتم بيعه والاستفادة بالمقابل المادي لتعديل عقود اللاعبين الذين يستحقوا ذلك".

 

وواصل، "موقف آليو ديانج لاعب الأهلي يختلف تمامًا عن موقف بن شرقي، إذ أنه عندما أعلنت عن خبر إصابة ديانج بفيروس كورونا لم أُعلن عن الإسم لأنه مرض، ولكن بن شرقي أخطأ ومن المُمكن أن يتكرر مع أي لاعب آخر مِما قد يؤدي لانهيار الفريق".

 

وأكد أنه يتمنى أن يكون هذا الخبر خاطئ، ولا يرحل بن شرقي عن الزمالك، موضحا أنه لديه معلومة مؤكدة بذلك مليون في المئة، وأن من حق وكيله النفي دفاعًا عن اللاعب، مطالبا وكيل اللاعب بإظهار دليل كلامه.

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