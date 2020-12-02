موعد مباراة مانشستر يونايتد وباريس في دوري أبطال أوروبا

يستضيف ملعب أولد ترافورد مباراة نارية تجمع بين مانشستر يونايتد ونظيره باريس سان جيرمان، اليوم الأربعاء الموافق 2 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.





ونجح المان يونايتد في تحقيق تحقيق فوزا كاسحا في الجولة الماضية على فريق إسطنبول باشاك شهير بأربعة أهداف مقابل هدف، كما فاز باريس سان جيرمان على فريق لايبزيج بهدف دون رد، في الجولة الماضية من البطولة الأوروبية.





وكان لقاء الذهاب الذي جمع بين الفريقين، قد انتهى لصالح مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف، على ملعب حديقة الأمراء في باريس.





موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد باريس سان جيرمان:-

تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت السعودية، والساعة الثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات، والساعة الثامنة بتوقيت جرينتش.





القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد باريس سان جيرمان:-

ويذاع اللقاء عبر قناة bein sport 1 التابعة لشبكة قنوات بين bein sports، المالكة لحقوق البث الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا.





ويتصدر مانشستر يونايتد جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط، فيما يأتي سان جيرمان في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، وبفارق الأهداف عن فريق لايبزيج الألماني صاحب المركز الثالث.