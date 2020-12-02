نجم الزمالك السابق يتهم حكم مباراة الأهلي والاتحاد السكندري بانحيازه للأحمر

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 05:22 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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وجه الإعلامي أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، الحكم الذي أدار مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، محمد معروف، بانحيازه للأحمر خلال أحداث المباراة التي أقيمت أمس الثلاثاء في نصف نهائي كأس مصر.

 

وفاز الأهلي بثنائية مقابل هدف، أمام الاتحاد السكندري، ليتأهل إلى دور نهائي كأس مصر لملاقاة طلائع الجيش يوم الخامس من شهر ديسمبر الجاري.

 

وأشار ميدو إلى أن هناك عدد من الحكام في مصر يهابون الأندية الكبيرة، من ضمنهم محمد معروف، موضحا أنه تعرض للظلم على يده في مواجهة سابقة أمام الزمالك أثناء تدريبه لمصر المقاصة.

 

وأكد أن الأهلي أدى مباراة جيدة أمام الاتحاد السكندري، ولكنه فاز بخطأ تحكيمي، موضحا أنه لا يُمكن ألا يحتسب أي حكم مخالفة علي معلول قبل هدف الأهلي الثاني.

 

وفي سياق آخر، أوضح ميدو، "أتوقع أن يكون الاتحاد السكندري أحد أفضل أندية الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد".

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