ابتداء من اليوم.. تحويل الأحرار التعليمي بالزقازيق إلى مستشفى عزل كورونا

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 03:53 ص
بوابة الفجر
إسماعيل محمد
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أعلن الدكتور عبدالكريم العراقى مدير مستشفى الأحرار التعليمى بالزقازيق، تحويل المستشفى لمقر لعزل مرضى فيروس كورونا، ابتداءً من اليوم الأربعاء.
 
وأوضح العراقي، في تصريحات صحفية، أمس، أن المستشفى كانت تعمل الثلاثاء، يوم الطوارئ العادى المخصص لها بالتناوب مع المستشفى الجامعى، حيث تستقبل الحالات بانتظام منذ الثامنه صباحا، لعدم حدوث ارتباك بالمحافظة، فى جدول الطوارئ، وسيتم تفريغ المستشفى من الحالات المحتجزة بحسب الحالة الصحية، ونقل الحالات التى فى حاجة لرعاية طبية لمستشفيات أخرى، تمهيدا لاستقبال لحالات الكورونا ، وأن المستشفى ستعمل بطاقة 150 سرير عزل قابل للزيادة و30 عناية مركزة .

فى سياق متصل، عقد الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعا مع مديرى الإدارات الفنية بالمديرية، ومديرى المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بنطاق المحافظة، عبر تقنية الفيديو كونفراس، بمكتبه بحضور مدير عام الطب العلاجي، ومدير عام الشؤون المالية والإدارية.

تناول الإجتماع خطة العمل بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية، والتأكيد على جاهزيتها لاستقبال وعزل الحالات المشتبة إصابتهم بفيروس كورونا فى حالة الاحتياج، مع مناقشة خطة صيانة الأجهزة الطبية بالمستشفيات وصيانة المبانى بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية، ومناقشة توافر الاحتياجات اللازمة للمستشفيات من الأكسجين.

وشدد وكيل الوزارة على سرعة سداد أى مديونيات على المستشفيات للشركات الموردة للأكسجين، وسداد مديونيات التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، مع تكليف إدارة التفتيش المالى والإدارى بالمتابعة المستمرة للمستشفيات.

وشدد على إدارة الطب العلاجى والتخطيط والصيانة، بمتابعة نسب الاستهلاك اليومي، والتأكد من ضبط جميع مخارج الأكسجين وصيانتها، لتقديم الخدمة الطبية للمرضى على الوجه الأمثل، مع عدم حدوث أى إهدار لكميات الأكسجين، مما يتسبب فى إهدار للمال العام، كما أكد على متابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية داخل المنشآت الطبية، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والوقائية، والتزام الفرق الطبية بارتداء الواقيات الشخصية.

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