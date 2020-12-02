تعرف على سبب بكاء بلقيس خلال مقابلة تلفزيونية
الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 03:57 ص
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نشرت الفنانة اليمنية بلقيس فيديو ترويجي على حسابها الخاص في تطبيق الصور والفيديوهات (إنستجرام).
وأعلنت من خلاله حلولها ضيفةً على برنامج ab Talks الذي يقدّمه أنس بوخش، ما أثار إهتمام جمهورها.
وكتبت تعليقاً عليه: "اتركوا كل المقابلات اللي عملتها من قبل وركزوا لي بكرة في هالمقابلة.
وبدا من خلال المقطع أن بلقيس تحدثت عن حياتها الخاصة وعن عائلتها الكبرى، كما تطرقت إلى شهرتها وشؤونها المهنية وعلاقاتها مع الناس.
وتبين أنها لم تتمكن في إحدى فقرات المقابلة من منع نفسها من البكاء.