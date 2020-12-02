تامر حسني يقدم أغنية جديدة في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. تعرف على تفاصيلها

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 03:27 ص
بوابة الفجر
نور طلعت
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يستعد الفنان تامر حسني، لتقديم أغنية جديدة تحمل عنوان "الدنيا فيلم" وذلك مساء يوم الأربعاء بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42.

أغنية "الدنيا فيلم" من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع چان ماري، وتعد الأغنية الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

جدير بالذكر أن النجم تامر حسني، يستعد لطرح الأغنية التاسعة من ألبومه"خليك فولاذي" خلال الفترة القليلة المُقبلة.

وقد طرح حسني، خلال الفترة الماضية 9 أغاني من الألبوم وهم"اختراع"،"مبطلناش احساس"،"فجأه افترقنا"،"بألف سلامة"،"كرهتني في الحب"،"قولني كلام"،"في جمال كده"،و"نفس النهاية".

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