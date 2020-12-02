رسالة شديدة اللهجة من نيللي كريم للمتنمرين

وجهت الفنانة نيللي كريم، رسالة للمتنمرين عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر.





وقالت: " كفاية تنمر.. كفايه تجريح في الناس.. علموا ولادكم الرحمة وتقبل الآخر".





يذكر أن نيللي كريم، نشرت مؤخرًا صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" ، بخاصية أستوري.