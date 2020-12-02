صفقة تبادلية بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان بطلها مبابي

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 04:42 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت وسائل إعلام إسبانية أنَّ ريال مدريد الإسباني فقد الأمل في البلجيكي إدين هازارد الذي داهمته الإصابات منذ انضمامه إلى الملكي من تشيلسي صيف العام 2018.


وأشار برنامج الشيرنجيتو الإسباني إلى أن هازارد تعرض للإصابة مجددًا ولم يستطع إستكمال مواجهة ريال مدريد أمام ديبورتيفو ألافيس والتي خسرها الملكي بهدفين مقابل هدف ومن المنتظر أن يغيب النجم البلجيكي فترة تمتد من 3 أسابيع إلى شهر.


وأوضح البرنامج الإسباني أنه مع فقدان مسئولو ريال مدريد الأمل في النجم البلجيكي الذي جاء إلى سانتياجو برنابيو من أجل خلافة الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو ليتجه مسئولو الملكي لوضع هازارد في صفقة تبادلية من أجل التعاقد مع الفرنسي الشاب كيليان مبابي نجم هجوم باريس سان جيرمان.


وألمح البرنامج الإسباني أن الملكي يخطط لوضع هازارد في صفقة تبادلية مع باريس سان جيرمان خلال الصيف المقبل من أجل التعاقد مع مبابي.


وأفاد البرنامج الإسباني بأن عقد مبابي مع باريس سان جيرمان هي مع ريال مدريد الإسباني ينتهي في صيف 2022 لكن النجم البلجيكي يرفض كل محاولات النادي الفرنسي لتجديد عقده.


ونوه البرنامج الإسباني أن كيليان مبابي يعتبر مطلبًا أساسيًا للفرنسي زين الدين زيدان في الصيف المقبل خاصة وأن الملكي لم يبرم أي صفقة الصيف الماضي

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