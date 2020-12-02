عادل صديق : إنتهت صفحة البلدية ونستعد للمنصورة بكل حماس و تركيز

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 02:11 ص
بوابة الفجر
هيثم حبيب
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عقب نهاية المباراة الأولى والتى شهدت عودة أبناء بنى عبيد بالتعادل الإيجابي من ملعب بلدية المحلة أكد عادل صديق المدير الفنى لفريق بنى عبيد عن سعادته بأداء اللاعبين والعودة بنقطة ثمينة أمام فريق بلدية المحلة العريق.

و أكد " صديق " أن الروح العالية والتنظيم داخل الملعب وسعى اللاعبين وراء هدف إتفقنا عليه منذ بداية الموسم وهو إستعادة الجماهير وتقديم مستوى جيد ومشرف كما كان يطمح الراحل دكتور هرماس رضوان والذى عانى كثيرا مع الفريق من أجل الصعود والعودة مجددا للقسم الثانى.

وأعرب " صديق " عن شكره لجميع اللاعبين على أداؤهم القتالي فى المباراة وإختص بالشكر لحارس المرمى محمد إبراهيم والذى وصفه بأنه "رجل المباراة" للدور الكبير الذى قام به من أجل الخروج بنقطة التعادل بالمباراة الأولى للفريق.

وأضاف " صديق " أن الفريق قد بدأ منذ يوم الأحد الماضي صفحة جديدة من أجل الإستعداد لديربى الدقهلية أمام فريق المنصورة الكبير وهى مباراة صعبة وقوية نظرا لحساسية لقاءات الفريقين وتساوى النقاط بعدما تعادل الفريقين بالجولة الأولى.

ويستضيف بنى عبيد على ستاد هرماس رضوان بنادى بنى عبيد فريق المنصورة يوم الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة.

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