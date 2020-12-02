نجم الزمالك السابق يكشف أسباب الهزيمة أمام طلائع الجيش





أكد أحمد عيد عبدالملك نجم نادي الزمالك السابق، على أن لاعبي الفريق الابيض قدموا مباراة قوية أمام الأهلي نهائي أفريقيا رغم الهزيمة.

وقال عبدالملك فى برنامجه "البريمو" المذاع على قناة " ten": "يعاني الزمالك منذ ثلاث شهور على المستوي الإداري، وذلك أثر على الفريق بشكل كبير على الفريق سواء فى أفريقيا او أمام الجيش بكأس مصر".

وأضاف: "الزمالك عاني من غيابات بالجملة أمام الجيش إلى جانب النفسية بسبب خسارة دوري أبطال أفريقيا واللاعبين بشكل كبير تأثروا بالتغييرات الإدارية".

وتأهل طلائع الجيش لأول مرة فى تاريخه إلى نهائى كأس مصر، بعد فوزه على الزمالك مساء أمس، وذلك بعدما تأهل إلى دور نصف نهائى كأس مصر عقب فوزه على بيراميدز بركلات الجزاء الترجيحية فى ربع النهائى، بنتيجة 3/1 بعدما انتهى وقت المباراة الأصلى بالتعادل السلبى بين الفريقين.