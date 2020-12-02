ميدو: الزمالك يعرض محمد عواد للبيع

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 04:00 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن نادي الزمالك، سيتجه إلى إيقاف محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، ومن ثم عرضه للبيع بعد ما فعله قبل مواجهة طلائع الجيش.

 

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "عقب استبعاد محمد عواد من قائمة الفريق أمام طلائع الجيش صرح قائلا،"أنا مش كومبارس، ولن أجلس علي دكة البدلاء".

 

جدير بالذكر أن الزمالك ودع منافسات كأس مصر من دور نصف النهائي، بثلاثية مقابل هدف، أمام طلائع الجيش

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