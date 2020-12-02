خبير تحكيمي يكشف مدى صحة هدف الأهلي الثاني في شباك الاتحاد السكندري





يرى وليد شعبان الحكم المساعد السابق، أن إلغاء ركلة جزاء الاتحاد السكندري أمام الاهلي بنصف نهائي كأس مصر كان قرارا صحيحا.

وقال شعبان، لبرنامج الماتش، مع هاني حتحوت، عبر شاشة صدى البلد: تراجع محمد معروف حكم الساحة عن احتساب ركلة جزاء للاتحاد امام النادي الاهلي كان قرارا صحيحا.

وتابع: علي معلول ارتكب مخالفة في كرة الضربة الركنية التي تسببت في الهدف الثاني للأهلي امام الاتحاد.









وكان الأهلي قد انتصر على الاتحاد السكندي بهدفين مقابل هدف ليتأهل لنهائي بطولة كأس مصر أمام طلائع الجيش.