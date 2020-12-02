أول تعليق من عمرو جمال عقب الصعود لنهائي كأس مصر مع طلائع الجيش

أبدى عمرو جمال مهاجم فريق طلائع الجيش سعادته عقب الوصول لنهائي كأس مصر بعد اقصاء الزمالك بمباراة نصف النهائي.

وقال جمال، لبرنامج الماتش: "طلائع الجيش يستحق ماوصل له ، وضعنا قدما في النهائي وقدما اخرى في مباراة السوبر المصري".

وتابع: كنا نعلم بالمجهود الكبير الذي بذله الزمالك امام الاهلي بنهائي دوري الابطال وحاولنا استغلال ذلك".

وأضاف: ".نمتلك لاعبين جيدين وقادرين على احتلال مراكز متقدمه بالدوري الموسم الجديد".

كما أشاد جمال بالصفقات الجديدة التي مثلت إضافة كبيرة للفريق العسكري في الفترة الأخيرة.

وأتم عمرو جمال كلماته متمنيا العودة القوية خلال الفترة المقبلة والعودة للنادي الأهلي مرة أخرى.