أول تعليق من عمرو جمال عقب الصعود لنهائي كأس مصر مع طلائع الجيش

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 01:59 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
Advertisements

أبدى عمرو جمال مهاجم فريق طلائع الجيش سعادته عقب الوصول لنهائي كأس مصر بعد اقصاء الزمالك بمباراة نصف النهائي.

 

وقال جمال، لبرنامج الماتش: "طلائع الجيش يستحق ماوصل له ، وضعنا قدما في النهائي وقدما اخرى في مباراة السوبر المصري".

 

وتابع: كنا نعلم بالمجهود الكبير الذي بذله الزمالك امام الاهلي بنهائي دوري الابطال وحاولنا استغلال ذلك".

 

وأضاف: ".نمتلك لاعبين جيدين وقادرين على احتلال مراكز متقدمه بالدوري الموسم الجديد".

 

كما أشاد جمال بالصفقات الجديدة التي مثلت إضافة كبيرة للفريق العسكري في الفترة الأخيرة.

 

وأتم عمرو جمال كلماته متمنيا العودة القوية خلال الفترة المقبلة والعودة للنادي الأهلي مرة أخرى.

أخبار تهمك

عاجل.. الإسماعيلي ينقض على نجم الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

تقارير أولية.. إصابة نجم الزمالك بالرابط الصليبي

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي ينهي الميركاتو الصيفي دون ضم صفقات جديدة

منذ حوالي 3 ساعات

بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يرفع عرضه لحسم صفقة الساحر

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل.. الكشف عن موعد ظهور قميص الأهلي الجديد ومفاجأة بسبب مونديال الأندية

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة مدوية.. الأهلي يتحرك لخطف فرجاني ساسي من الزمالك

منذ ساعتين و 15 دقيقة

خاص.. الأهلي يتنازل عن نجمه على سبيل الإعارة مجانًا

منذ حوالي 12 ساعة

الإسماعيلي ينافس الزمالك على نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يُفاجيء الخطيب بهذا الطلب

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من الزمالك بعد توديع كأس مصر

منذ حوالي 5 ساعات

وقف العمل باتحاد المهن الطبية الخميس المقبل لظهور إصابات كورونا بين الموظفين

منذ حوالي 8 ساعات

لا تراجع ولا استسلام.. موسيماني يطالب الأهلي بحسم هذه الصفقة

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على خريطة سقوط الأمطار المتوقعة من الأربعاء إلى الأحد

منذ حوالي 7 ساعات

خاص - وكيل فرجاني ساسي يكشف حقيقة رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

رغم الـ80 مليون جنيه.. الأهلي يرفض رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:47 ص

بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء

موسيماني يُفاجيء الخطيب بهذا الطلب

11:06 م

مفاجأة مدوية.. الأهلي يتحرك لخطف فرجاني ساسي من الزمالك

12:29 ص

تقارير أولية.. إصابة نجم الزمالك بالرابط الصليبي

10:07 م

عاجل.. الإسماعيلي ينقض على نجم الأهلي

02:51 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم