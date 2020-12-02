صلاح عبد الله: "سنبل بعد المليون" بدايتي الحقيقية في عالم الفن
الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 01:46 ص
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قال الفنان صلاح عبد الله أن مسلسل "سنبل بعد المليون" للنجم محمد صبحي كان البداية الحقيقة له في عالم الفن.
وأضاف خلال حوراه فى برنامج "كلمة أخيرة" مع لميس الحديدى، على قناة ONE: "وقتها نجحت جداً وإفيهاتي فضلت معلمة مع الناس".
وتابع: " لكن المشكلة الي أزمتني نفسياً إن الناس لما كانت بعدها بتشوفني في الشارع مايعرفونيش".
برنامج "كلمة أخيرة" تقدمه الإعلامية لميس الحديدى من السبت إلى الثلاثاء على قناة "أون"، فى تمام التاسعة مساء.