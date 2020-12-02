صلاح عبد الله: "سنبل بعد المليون" بدايتي الحقيقية في عالم الفن

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 01:46 ص
بوابة الفجر
Advertisements

قال الفنان صلاح عبد الله أن  مسلسل "سنبل بعد المليون" للنجم محمد صبحي كان البداية الحقيقة له في عالم الفن.

وأضاف خلال حوراه فى برنامج "كلمة أخيرة" مع لميس الحديدى، على قناة ONE: "وقتها نجحت جداً وإفيهاتي فضلت معلمة مع الناس".

وتابع: " لكن المشكلة الي أزمتني نفسياً إن الناس لما كانت بعدها بتشوفني في الشارع مايعرفونيش".

برنامج "كلمة أخيرة" تقدمه الإعلامية لميس الحديدى من السبت إلى الثلاثاء على قناة "أون"، فى تمام التاسعة مساء. 

أخبار تهمك

خبير تحكيمي يكشف مدى صحة هدف الأهلي الثاني في شباك الاتحاد السكندري

منذ أقل من نصف ساعة

لا تراجع ولا استسلام.. موسيماني يطالب الأهلي بحسم هذه الصفقة

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يرفع عرضه لحسم صفقة الساحر

منذ ساعتين و 33 دقيقة

خاص - وكيل فرجاني ساسي يكشف حقيقة رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على خريطة سقوط الأمطار المتوقعة من الأربعاء إلى الأحد

منذ حوالي 7 ساعات

الإسماعيلي ينافس الزمالك على نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من الزمالك بعد توديع كأس مصر

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يُفاجيء الخطيب بهذا الطلب

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة مدوية.. الأهلي يتحرك لخطف فرجاني ساسي من الزمالك

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. الكشف عن موعد ظهور قميص الأهلي الجديد ومفاجأة بسبب مونديال الأندية

منذ حوالي 13 ساعة

بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء

منذ ساعتين

عاجل.. الإسماعيلي ينقض على نجم الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

تقارير أولية.. إصابة نجم الزمالك بالرابط الصليبي

منذ حوالي 5 ساعات

خاص.. الأهلي يتنازل عن نجمه على سبيل الإعارة مجانًا

منذ حوالي 12 ساعة

وقف العمل باتحاد المهن الطبية الخميس المقبل لظهور إصابات كورونا بين الموظفين

منذ حوالي 8 ساعات

رغم الـ80 مليون جنيه.. الأهلي يرفض رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:47 ص

بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء

موسيماني يُفاجيء الخطيب بهذا الطلب

11:06 م

مفاجأة مدوية.. الأهلي يتحرك لخطف فرجاني ساسي من الزمالك

12:29 ص

تقارير أولية.. إصابة نجم الزمالك بالرابط الصليبي

10:07 م

عاجل.. الإسماعيلي ينقض على نجم الأهلي

02:51 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم