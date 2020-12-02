موعد مباراة يوفنتوس ضد دينامو كييف في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 02:01 ص
بوابة الفجر
علاء خليف
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يستقبل فريق يوفنتوس الإيطالي مساء اليوم الأربعاء، فريق دينامو كييف الأوكراني، على ملعبه "أليانز ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا 2020/2021.

وحسم فريق يوفنتوس تأهله رسميًا لدور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا منذ الجولة الماضية من مرحلة المجموعات، حيث يحتل المركز الثاني بالمجموعة برصيد 9 نقاط خلف برشلونة المتصدر برصيد 12 نقطة وضمن الفريق التأهل لثمن نهائي البطولة، بينما يتذيل دينامو كييف وفرينكفاروسي الترتيب بنقطة واحدة لكل منهما

ويسعي فريق يوفنتوس لتحقيق الفوز على نظيره دينامو كييف وحصد الثلاث نقاط للاستمرار في منافسة فريق برشلونة على صدارة المجموعة، على أمل تعثر الأخير أمام فريق فرينكفاروسي المجري.

على الجانب الآخر يتطلع فريق دينامو كييف لتحقيق نتيجة إيجابية أمام اليوفي من أجل إنهاء مرحلة المجموعات بالمركز الثالث وضمان الانتقال للمشاركة في بطولة الدوري الأوروبي.

وستبدأ أحداث المواجهة المرتقبة بين يوفنتوس ونظيره دينامو كييف في تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءا بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءا بتوقيت جرينتش، اليوم الأربعاء، الموافق الثاني من شهر ديسمبر لعام 2020، وستقام المباراة على استاد "أليانز ستاديوم" معقل اليوفي.

وستنقل المباراة مباشرة عبر شاشة قنوات بي إن سبورتس القطرية الرياضية، الناقل الحصري والرسمي لبطولة دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي وكذلك البطولات الكروية الكبري والفعاليات والأحداث الرياضية الهامة ومعظم الدوريات العالمية، وسوف يسبق انطلاق اللقاء استوديو تحليلي يضم مجموعة من ألمع نجوم كرة القدم.

ويمكنكم مشاهدة مباراة يوفنتوس ودينامو كييف عبر خدمة البث المباشر المتاحة عبر عدد من المواقع على شبكة الانترنت مجانًا وبجودة فائقة.

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