سيد عبد الحفيظ يكشف سر فوز الأهلي والاتحاد السكندري في كأس مصر
الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 01:34 ص
حسام مجدي
Advertisements
أبدى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بنادي الاهلي، سعادته عقب عبور مباراة نصف نهائي كأس مصر بالفوز على الاتحاد السكندري.
وقال عبد الحفيظ، لبرنامج الماتش:
"تحدثت بالامس مع اللاعبين كما تحدث أيضا موسيماني والشناوي من أجل عدم التهاون
أمام الاتحاد السكندري".
وتابع: مباراة الاتحاد لم تسير الأمور في
صالحنا في البداية ولكن شخصية الأهلي كانت سببا في العودة للمباراة ومن ثم الفوز.
وأشار: مباراة النهائي قوية أمام الجيش،
الفريق العسكري قدم مباريات قوية حتى وصل للنهائي، ومن هنا تأتي صعوبة المواجهة.
وأفصح: غدا راحة من التدريبات والخميس معسكر
مغلق استعدادا لنهائي كأس مصر.
وأتم عبد الحفيظ كلماته بالحديث عن اللاعبين
العائدين من الاعارة مؤكدا بأنهم قدموا مستويات طيبة مع أنديتهم.