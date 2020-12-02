سيد عبد الحفيظ يكشف سر فوز الأهلي والاتحاد السكندري في كأس مصر

أبدى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بنادي الاهلي، سعادته عقب عبور مباراة نصف نهائي كأس مصر بالفوز على الاتحاد السكندري.

وقال عبد الحفيظ، لبرنامج الماتش: "تحدثت بالامس مع اللاعبين كما تحدث أيضا موسيماني والشناوي من أجل عدم التهاون أمام الاتحاد السكندري".

وتابع: مباراة الاتحاد لم تسير الأمور في صالحنا في البداية ولكن شخصية الأهلي كانت سببا في العودة للمباراة ومن ثم الفوز.

وأشار: مباراة النهائي قوية أمام الجيش، الفريق العسكري قدم مباريات قوية حتى وصل للنهائي، ومن هنا تأتي صعوبة المواجهة.

وأفصح: غدا راحة من التدريبات والخميس معسكر مغلق استعدادا لنهائي كأس مصر.

وأتم عبد الحفيظ كلماته بالحديث عن اللاعبين العائدين من الاعارة مؤكدا بأنهم قدموا مستويات طيبة مع أنديتهم.