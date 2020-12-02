سيد عبد الحفيظ يكشف سر فوز الأهلي والاتحاد السكندري في كأس مصر

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 01:34 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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أبدى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بنادي الاهلي، سعادته عقب عبور مباراة نصف نهائي كأس مصر بالفوز على الاتحاد السكندري.

 

وقال عبد الحفيظ، لبرنامج الماتش: "تحدثت بالامس مع اللاعبين كما تحدث أيضا موسيماني والشناوي من أجل عدم التهاون أمام الاتحاد السكندري".

 

وتابع: مباراة الاتحاد لم تسير الأمور في صالحنا في البداية ولكن شخصية الأهلي كانت سببا في العودة للمباراة ومن ثم الفوز.

 

وأشار: مباراة النهائي قوية أمام الجيش، الفريق العسكري قدم مباريات قوية حتى وصل للنهائي، ومن هنا تأتي صعوبة المواجهة.

 

وأفصح: غدا راحة من التدريبات والخميس معسكر مغلق استعدادا لنهائي كأس مصر.

 

وأتم عبد الحفيظ كلماته بالحديث عن اللاعبين العائدين من الاعارة مؤكدا بأنهم قدموا مستويات طيبة مع أنديتهم.

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