بالصور.. أهالي قرية السيفا يشيعون جثامين ضحايا حادث الطعن بالقليوبية

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 02:31 ص
جانب من الجنازة
جانب من الجنازة
محمد ضوه
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شيع المئات من أهالي قرية السيفا التابعة لمدينة طوخ بمحافظة القليوبية، جثامين المتوفيين، في واقعة اعتداء "مريض نفسي"، بسكين على 6 أشخاص في القرية، ما أسفر عن مقتل 2 وإصابة 4 آخرين من بينهم 2 من أقاربه، وسط حالة من الحزن والبكاء الشديد بين الأهالي داعين الله لهما بالرحمة والمغفرة.

وكانت النيابة العامة أمرت بالتصريح بدفن جثث الضحايا، لبيان سبب الوفاة، كما أمرت بالاستعلام عن المصابين الأربعة وإمكانية الاستماع إلى روايتهم من عدمه واستمعت إلى أقوال شهود العيان وجار الاستماع إلى أقوال المتهم، وسيتم عرضه على الطب الشرعي، للتأكد من تعاطيه مواد مخدرة من عدمه.

وتحفظت النيابة على مقاطع فيديو وثقت الحادث سيتم تفريغها، بالإضافة إلى كاميرات المراقبة بالمحلات التجارية.

وكان اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من مأمور مركز طوخ العميد تامر موسي، يفيد بتعدي مريض نفسي على 6 أشخاص في الشارع بقرية السيفا دائرة مركز طوخ، وانتقل على الفور اللواء حاتم الحداد مدير المباحث، والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية.

وتبين تعدي مريض نفسي يدعى "أحمد ج."، على كل من محمد عبد العليم أحمد، 60 عاما، عامل، توفى فور وصوله مستشفى الجامعة، وضياء السيد عبدالعظيم، 22 عاما، في السنة الخامسة بكلية الطب، توفى هو الآخر متأثرا بإصابته، فيما أصيب كل من منصور على متولي القزاز، وأشرف إبراهيم عطاالله بإصابات خطيرة، ونقلا إلى مستشفى الجامعة في حالة خطرة، ونقل الاثنان الآخران إلى أحد المستشفيات الخاصة للعلاج.

وانتقل مدير أمن القليوبية إلى المستشفى لتفقد حالة المصابين، وأمر بتوفير الرعاية الطبية لهم فورا، فيما تم القبض على المتهم والسيطرة عليه، وجارٍ العرض على النيابة للتحقيق.
بالصور.. أهالي قرية السيفا يشيعون جثامين ضحايا حادث الطعن بالقليوبية
بالصور.. أهالي قرية السيفا يشيعون جثامين ضحايا حادث الطعن بالقليوبية
بالصور.. أهالي قرية السيفا يشيعون جثامين ضحايا حادث الطعن بالقليوبية
بالصور.. أهالي قرية السيفا يشيعون جثامين ضحايا حادث الطعن بالقليوبية
بالصور.. أهالي قرية السيفا يشيعون جثامين ضحايا حادث الطعن بالقليوبية
بالصور.. أهالي قرية السيفا يشيعون جثامين ضحايا حادث الطعن بالقليوبية
بالصور.. أهالي قرية السيفا يشيعون جثامين ضحايا حادث الطعن بالقليوبية
بالصور.. أهالي قرية السيفا يشيعون جثامين ضحايا حادث الطعن بالقليوبية
بالصور.. أهالي قرية السيفا يشيعون جثامين ضحايا حادث الطعن بالقليوبية
بالصور.. أهالي قرية السيفا يشيعون جثامين ضحايا حادث الطعن بالقليوبية

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