تعرف على عدد مشاهدات "الجو جميل" للهضبة عمرو دياب (فيديو)

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 01:14 ص
بوابة الفجر
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احتلت أغنية "الجو جميل"، للهضبة عمرو دياب، مركزًا متقدمًا بقائمة الأكثر رواجا بيوتيوب.


وأشعل الهضبة عمرو دياب، السوشيال ميديا بأغنيته الجديدة "الجو جميل"، والتي تم طرحها فقط عبر تطبيق"أنغامي". في وقت سابق.

واقتربت الأغنية من تحقيق 4 ملايين مشاهدة منظ طرحها  بتاريخ 04‏/11‏/2020

الأغنية من كلمات محمد القياتي، ألحان محمد يحيى، وتوزيع أحمد عادل، وميكس وديجيتال ماستر أمير محروس.


وتصدر البرومو وقت طرحه قائمة الأكثر رواجًا بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب بعد ساعات قليلة من طرحه.


وكان الهضبة قد طرح مؤخرًأ أغنية " أهي أهي" والتي يتعاون فيها مع المغنية اليونانية إيريني بابادوبلو.

وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع وميكس عادل حقي، وتم تسجيلها بين مصر واليونان وإسبانيا بمشاركة عازفين أجانب.

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