كوتينيو يوضح حقيقة رغبته في العودة إلى ليفربول الإنجليزي

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 01:32 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ألمح البرازيلي فيليب كوتينيو نجم برشلونة الإسباني إلى إمكانية عودته إلى فريقه السابق ليفربول الإنجليزي.


وكان كوتينيو قد رحل عن صفوف ليفربول في شتاء 2018 بعد خمسة مواسم ناجحة مع الحمر قدم فيه آداءًا رائعًا.


وقال كوتينيو في تصريحات صحفية لوسائل الإعلام: "لا أعرف، الحقيقة هي أنه من المستحيل قول ما قد يحدث أو لا يحدث في المستقبل لكن هدفي الوحيد الآن هو أن أنجح مع برشلونة".


واختتم كوتينيو تصريحاته قائلاً:"الدوري الإنجليزي هو أحد أكثر البطولات إثارة في العالم والحصول على فرصة اللعب مع فريق مثل ليفربول يبقى دائمًا شيئًا, سأكون ممتنًا له".

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