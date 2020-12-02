استاذ مناعة يفجر مفاجأة حول عدد المصريين المصابين بالإيدز

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قال الدكتور عبد الهادي مصباح، أستاذ المناعة، إن عدد الأشخاص الذي ماتوا بسبب الإيدز منذ انتشاره حتى الآن يقدر تعدادهم بـ32 مليون شخص، ولكن هناك علاجات كثيرة توفرت لعلاج الإيدز، وهذا قلل الوفيات خلال الفترة الاخيرة.



وتابع "مصباح"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، ان متوسط أعداد المصابين بالإيدز في مصر يقدر بـ25 الف شخص في المتوسط وفقًا لتقديرات دولية، متوقعًا أن تكون الإصابات في الواقع أكبر من ذلك بأربع أضعاف إن لم يكن أكثر.



ولفت إلى ان الحكومة توفر العلاجيات الخاصة بالإيدز بشكل مجاني تمامًا، وهذه أدلى لتقليل الإصابات بصورة كبيرة، مشيرًا إلى أن البعض يعامل مريض الإيدز على انه شخص متهم.



وأضاف أن الإيدز عبارة عن بقرة حلوب لشركات الأدوية، والعلاجات المتوفرة تأخذ مدى الحياة، ولذلك من الصعب ظهور له علاج بشكل نهائي.







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أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن خروج 98 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 102816 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 392 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 16 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 116303 حالات من ضمنهم 102816 حالة تم شفاؤها، و6666 حالة وفاة.







وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.





