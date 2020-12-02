عاجل.. إصابة أحمد فتحي بفيروس كورونا

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 01:15 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تأكد إصابة أحمد فتحي ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، ولاعب الأهلي السابق، بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.


يأتي ذلك وفقا لما أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، في برنامجه اوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، بعدما أجرى أحمد فتحي مسحة طبية.


وكان أحمد فتحي انتقل بشكل رسمي إلى صفوف نادي بيراميدز، ضمن انتقالات الصيف الحالية، بعدما انتهت علاقته بالنادي الأهلي بانتهاء عقده، ورفض تجديد عقده.

   

وكان بيراميدز قد شهد إصابة علي جبر مدافع الفريق مؤخرًا بفيروس كورونا، ولا زال في مرحلة العزل، بينما تعافى نبيل عماد دونجا من إصابته بالوباء، وعاد للتدريبات الجماعية.

 

ويستعد فريق بيراميدز لخوض لقاء ودي، بعد غد الخميس، أمام أهلي بنغازي الليبي، استعدادًا لافتتاح مشواره بالدوري المصري الممتاز.

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