"وقعت عليها بططتها".. تفاصيل سقوط "سقالة" على طالبة بكلية الطب
الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 08:04 ص
أمنية فوزي
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قال الدكتور وائل نبيل، عميد كلية الطب جامعة الإسكندرية، تعليقا على حالة طالبة كلية الطب التي سقط عليها "سقالة" أثناء دخولها المجمع الطبي بالإسكندرية، إن "أميرة بنت كلية الطب ونتكفل تمامًا بأي إجراء طبي لها سواء بمستشفيات الجامعة أو خارجها".
وأضاف "نبيل"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن شركة المقاولات ستتكفل بالحالة حتى إذا احتاجت للسفر خارج مصر.
في حين قال مصطفى حنفي، شقيق أميرة، طالبة كلية الطب التي سقط عليها "سقالة" أثناء دولها المجمع الطبي بالإسكندرية: "السقالة وقعت عليها بططتها، وتعاني من أمراض عديدة، كما تعاني من تبول لا إرادي وإخراج لا إرادي، أنا شايف أختي مشلولة".
وتابع "حنفي"، خلال مداخلة تليفونية مع البرنامج: "والدتها متعرفش حالتها، ومخبيين عليها لأنها مريضة، ولما عرفت بس بالواقعة بؤها اتعوج"، لافتًا إلى أن محافظ الإسكندرية أكد على اهتمامه بالحالة.
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