"وقعت عليها بططتها".. تفاصيل سقوط "سقالة" على طالبة بكلية الطب

قال الدكتور وائل نبيل، عميد كلية الطب جامعة الإسكندرية، تعليقا على حالة طالبة كلية الطب التي سقط عليها "سقالة" أثناء دخولها المجمع الطبي بالإسكندرية، إن "أميرة بنت كلية الطب ونتكفل تمامًا بأي إجراء طبي لها سواء بمستشفيات الجامعة أو خارجها".





وأضاف "نبيل"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن شركة المقاولات ستتكفل بالحالة حتى إذا احتاجت للسفر خارج مصر.





في حين قال مصطفى حنفي، شقيق أميرة، طالبة كلية الطب التي سقط عليها "سقالة" أثناء دولها المجمع الطبي بالإسكندرية: "السقالة وقعت عليها بططتها، وتعاني من أمراض عديدة، كما تعاني من تبول لا إرادي وإخراج لا إرادي، أنا شايف أختي مشلولة".



