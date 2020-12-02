استشاري أبحاث إكلينيكية بأمريكا: جائحة كورونا لن تكون الأخيرة

قال الدكتور أشرف الفقي، استشاري الأبحاث الإكلينيكية بولاية ميريلاند الأمريكية، إن جائحة فيروس كورونا لن تكون الأخيرة، مشيرًا إلى أنه يتوقع رؤية جوائح مماثلة كل 20 أو 30 سنة بسبب تغول المواطنين في المناطق الطبيعية واعتدائهم بصورة كبيرة على البيئة والغابات.





وأضاف "الفقي"، في لقائه مع الإعلاميين عمرو خليل وريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، أن دول منطقة الشرق الأوسط بها سلالة مختلفة من فيروس كورونا، موضحًا أن هذه السلاسة تسبب في إصابة أعداد كبيرة من دون أن يظهر عليها أعراض وبالتالي تتسبب في نشر الفيروس بصورة كبيرة.



