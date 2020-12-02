استشاري أبحاث إكلينيكية بأمريكا: جائحة كورونا لن تكون الأخيرة

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 06:03 ص
أرشيفية
أرشيفية
شيماء حسن
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قال الدكتور أشرف الفقي، استشاري الأبحاث الإكلينيكية بولاية ميريلاند الأمريكية، إن جائحة فيروس كورونا لن تكون الأخيرة، مشيرًا إلى أنه يتوقع رؤية جوائح مماثلة كل 20 أو 30 سنة بسبب تغول المواطنين في المناطق الطبيعية واعتدائهم بصورة كبيرة على البيئة والغابات.

وأضاف "الفقي"، في لقائه مع الإعلاميين عمرو خليل وريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، أن دول منطقة الشرق الأوسط بها سلالة مختلفة من فيروس كورونا، موضحًا أن هذه السلاسة تسبب في إصابة أعداد كبيرة من دون أن يظهر عليها أعراض وبالتالي تتسبب في نشر الفيروس بصورة كبيرة.

وأكد استشاري الأبحاث الإكلينيكية بولاية ميريلاند الأمريكية، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، لافتًا إلى أن الكمامة تقي من فيروس كورونا بنسبة تصل إلى 50% وهي نسبة تقترب من فعالية لقاح أكسفورد المعلن عنها حتى الآن، خاصة أن فصل الشتاء الحالي هو أول فصل شتاء للفيروس في مصر.

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